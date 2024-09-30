По примеру Финляндии: еще одна страна НАТО планирует отгородится от России забором

В правительстве Норвегии, которая является членом НАТО, рассматривают возможность построить забор на границе со страной-агрессором Россией. Государство рассматривает опыт Финляндии.

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Об этом сказала министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель в воскресенье, 29 сентября, передает издание NRK. По ее словам, забор на границе с Россией был бы сдерживающим фактором для незаконных мигрантов, а также имел бы датчики для фиксации людей, продвигающихся вдоль границы.

Это мера, которая может стать актуальной для всей границы, которая составляет около 200 км, или ее части, отметила министр.

"Пограничный забор очень интересен не только потому, что он может служить сдерживающим фактором, но и потому, что в нем установлены датчики и технологии, позволяющие обнаруживать людей, передвигающихся вблизи границы", – цитируют журналисты слова Мель.

Правительство, по ее словам, рассматривает несколько мер по защите своей границы. При чем при необходимости страна готова будет сделать это в самые короткие сроки.

"Это может быть укомплектование штата (пограничников. – Ред.), забор, охрана границы и меры вокруг пограничного перехода в Сторскоге, чтобы справиться с трафиком", – указала она. При этом если ситуация с безопасностью ухудшится, норвежское правительство готово закрыть границу на некоторый срок.

В 2016 году Норвегия построила 200-метровый пограничный забор на пограничном пункте Сторског. Предпосылкой для того шага стал кризис 2015 года, когда из России в Норвегию попали 5 тысяч мигрантов из третьих стран. Длина забора составляет 200 метров, а высота - 3,5 метра.

Напомним, что Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в конце прошлого года. В МВД страны объяснили, что российские пограничники пропускают лиц, не имеющих документов для въезда в Финляндию, и даже помогают просителям убежища добраться до границы.

Глава финского правительства Петери Орпо отмечал, что в начале 2024-го они попытались открыть границу, "и это привело к хаосу".

Премьер также объяснил закрытие границы с РФ гибридными атаками со стороны государства-агрессора, целью которых является суверенитет Финляндии и Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии определились с размещением штаба Сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Он будет создан в городе Миккели, чуть более чем в 100 км от границы с РФ.

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