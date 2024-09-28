Финляндия разместит штаб сухопутных войск НАТО на границе с Россией: подробности Минобороны

В Финляндии определились с размещением штаба Сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Он будет создан городе Миккели, который расположен чуть более чем в 100 км от границы со страной-агрессором Россией.

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Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает издание yle.fi. По его словам, численность персонала нового штаба составит несколько десятков человек. Офицеры прибудут в Миккели из нескольких стран Североатлантического Альянса – их объявят позже.

Командующим новым штабом станет командующий сухопутными войсками Оборонительных сил Финляндии. Ожидается, что новый штаб начнет свою работу в 2025 году, сказал глава Министерства обороны.

Хяккянен объяснил решение о размещении регионального штаба НАТО в Миккели тем, что там уже существует штаб сухопутных войск вооруженных сил Финляндии.

"Национальная оборона Финляндии и оборона НАТО должны иметь возможность беспрепятственно сотрудничать в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах", – сказал глава оборонного ведомства.

На нужды нового штаба на следующий год выделено 8,5 млн евро, и в дальнейшем ежегодно потребуется примерно такая же сумма. Часть расходов будет возмещена из общего бюджета НАТО, рассказал Хяккянен.

Министр также подчеркнул, что размещение нового штаба НАТО нацелено исключительно на укрепление национальной обороны страны.

"Посыл Финляндии России заключается в том, что мы являемся полноправным членом НАТО и НАТО играет чрезвычайно важную роль в обороне Финляндии. Мы всегда исходим из того, что наша национальная обороноспособность сильна и крепчает с каждым годом, так же как и способность командовать национальной обороной. НАТО в этом случае – наша новая опора и защита. Если будет предпринята попытка каким-либо образом вторгнуться на нашу территорию, в нашем распоряжении будет вся мощь альянса", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу оказывать Украине большую военную помощь для борьбы государства с вторжением страны-агрессора России. По его мнению, это лучший способ окончить войну и достичь мира в Украине.

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