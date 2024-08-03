'Нужна уверенность': в Финляндии пока не видят предпосылок для открытия границы с Россией

Открытие финских пропускных пунктов на границе с РФ на данный момент невозможно. В Финляндии опасаются роста потока нелегалов-мигрантов, потому что уже имеют соответствующий опыт. Еще в начале года они попытались открыть границу, "и это привело к хаосу".

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Об этом заявил глава финского правительства Петери Орпо. Он добавил, что открыть восточную границу можно будет только тогда, когда Россия изменит характер своих действий в отношении мигрантов.

"На данный момент я все еще считаю, что возможностей для открытия границы нет. Нам нужна уверенность в том, что Россия готова вернуться к прежней модели сотрудничества, при которой обе страны допускают на пограничные пункты только тех людей, которые имеют надлежащие для пересечения границы документы ", – объяснил Петере Орпо.

Премьер-министр Финляндии ссылается на сообщения из остальных стран Европы о введении в действие нового закона о безопасности границ.

"В Европе существует большая обеспокоенность по поводу того, не откроется ли новый нелегальный путь в Европу с севера. В Европе хорошо понимают, что вопрос безопасности границ является вопросом национальной безопасности каждой страны. Но там также понимают, что большинство из этих людей, скорее всего, будет пытаться продолжить идти в Центральную Европу", – объяснил он.

Петери Орпо также сообщил, что на уровне ЕС уже начата работа по предотвращению угроз, связанных с "направляемой миграцией".

Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в конце прошлого года. В МВД страны заявили, что российские пограничники пропускают лиц, не имеющих документов для въезда в Финляндию. Более того, российские пограничники даже помогают просителям убежища добраться до границы.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял Пакт о миграции и беженцев. Документ предназначен для ускорения процесса получения убежища и возвращения нелегальных мигрантов в родные страны. Также он устанавливает систему "справедливого распределения беженцев" между государствами ЕС.

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