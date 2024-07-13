Первую после дебатов пресс-конференцию Байдена посмотрело больше людей, чем церемонию 'Оскар' – NYT

Выступление президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне стало его первой пресс-конференцией после неудачных дебатов с Дональдом Трампом в июне. Это почти часовое обращение Байдена привлекло внимание американцев – его смотрели более 23 миллионов человек.

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Это больше, чем аудитория церемонии вручения премии "Оскар" в этом году. Об этом пишет The New York Times.

В четверг, 11 июля, американцы прикипели к экранам, так как их беспокоит возраст Байдена и его психическое состояние. По данным Nielsen, его выступление смотрело примерно 45% от 51,3 миллиона наблюдавших за дебатами кандидатов в президенты.

Пресс-конференция Байдена в Вашингтоне стала одной из самых популярных телепередач в 2024 году за исключением спортивных событий. Ее транслировали несколько крупных телевизионных сетей, включая ABC, CBS и NBC.

"По сравнению со своими предшественниками господин Байден редко проводит индивидуальные пресс-конференции, что добавило новизны мероприятия в четверг", – говорится в статье.

Напомним, что, несмотря на то, что президент Джо Байден не очень убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей относительно обоих кандидатов на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. Политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывода войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

– В выступлениях доминировали шаткие и неуверенные действия демократа Байдена и в меньшей степени ложь республиканца Трампа. Мы рассказали, кто "победил" на дебатах в Атланте и изменит ли это расклад сил на выборах президента США.

– Джо Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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