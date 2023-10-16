Первой формировать правительство имеет право победившая партия: Дещица объяснил результаты выборов в Польше

Первой формировать правительство в Польше имеет право победившая партия. В этом состоит величайшая интрига по поводу новых глав ведомств.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины и экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью проекту шеф-редактора OBOZ.UA Ореста Сохару "Орестократия". По словам политика, правящая партия не получила достаточно голосов (чтобы просмотреть видео, нажмите до конца страницы).

"Действительно, по результатам экзит-поллов и те, которые проводились на 21 час, когда завершилось голосование и экзит-полы, которые были обнародованы в полночь и учитывали голосовавших до 21 часа избирателей, эти результаты дают основания утверждать такое. Во-первых, это то, что правящая партия "Право и справедливость" получила наибольшее количество голосов, но этого количества голосов, это около 200 мест в парламенте, недостаточно для того, чтобы сформировать большинство и новое правительство. Для такого большинства нужно 231 голос", – сказал Дещица.

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Дещица добавил, что участвовавшие в выборах оппозиционные партии три крупнейших оппозиционных партии – "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Блок левых сил" вместе набирают около 250 голосов и могут сформировать правительство.

Однако есть еще одна партия, которая проходит в парламент по результатам экзит-полов – это ультраправая партия "Конфедерация". Но она набирает около 12-14 мест в парламенте, и этого количества недостаточно для того, чтобы сформировать большинство.

"Поэтому имеем такую ситуацию, что якобы правящая партия и победила, но сформировать правительство она не может, поэтому нужно ждать результатов новых выборов и увидеть, как будет дальше развиваться ситуация в соответствии с существующим в Польше законодательством и существующей практикой. Эта практика и законодательство предусматривает, что президент имеет право созвать новый парламент в течение 30 дней после оглашения официальных результатов выборов и поручить набравшей больше голосов партии сформировать новое правительство. Вероятнее всего, право формировать правительство получает партия "Право и справедливость" и будет пробовать договариваться с другими политическими силами, которые войдут в парламент, создать коалицию", – добавил Дещица.

Он отметил, что если "Право и справедливость" не сможет этого сделать, то тогда инициатива создания нового правительства переходит в парламент.

"Если эти оппозиционные силы, которые сейчас по результатам экзит-полов переходят в парламент и имеют достаточное количество голосов для того, чтобы сформировать большинство. Им на это будет дано 14 дней согласно польскому законодательству. Таким образом, возможно, примерно через 2 месяца в Польше будет новое правительство", – сказал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, голосование в Польше 15 октября назвали "важнейшим за десятилетие". Итог выборов может повлиять, в частности, на отношения Польши с Украиной.

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