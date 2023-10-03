Один предлагает лечить рак тимьяном, другой пугает 'смертоносным' 5G: скандальные детали о членах антиукраинской партии в Польше

В Польше 15 октября состоятся парламентские выборы, на которых будут избраны 560 членов Национального собрания – 460 депутатов Сейма и 100 членов Сената. Накануне голосования растут рейтинги ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация свободы и независимости".

Целый ряд ее членов отметились не только симпатией к государству-террористу России, но и другими скандальными заявлениями. OBOZREVATEL выяснил, какие политики уже через две недели могут занять место в польском парламенте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Политическая сила "Конфедерация свободы и независимости" является ультраправой и евроскептической коалицией, созданной перед выборами в Европарламент 2019 года. Партия не является фаворитом на предстоящих выборах, но тем не менее, может набрать достаточное количество голосов, чтобы продвигать в польском парламенте свои скандальные и неоднозначные идеи.

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Оппозиционная социал-демократическая коалиция "Левые" и центристская коалиция "Третий путь" накануне выборов в Сенат заключили "Сенатский пакт 2023", по которому партии договорились о выдвижении единого кандидата в каждом округе. Несмотря на то, что такая стратегия должна увеличить шансы оппозиции на получения большинства в Сенате, ультраправа "Конфедерация" не стала заключать этот пакт.

В одном из округом "Конфедерация свободы и независимости" выдвинула кандидатом Богуслава Доманьского, который еще задолго до выборов успел заработать себе неоднозначную репутацию. Он управляет интернет-магазином, где продает "средства для лечения рака", а также предостерегает от "смертельного воздействия" пятого поколения мобильной связи 5G на людей. Доманьский занимает второе место в округе № 7, охватывающем Замосць, Хелм, Бяло-Подляскую и соседние поветы.

Ультраправый кандидат неоднократно хвалил лечение рака с помощью травяных препаратов, например, полыни. Более того, он пропагандирует лечение рака с помощью шалфея или тимьяна.

По утверждению предпринимателя, для "диагностирования онкологического" заболевания необходимо просто принять ванну с шалфеем и в случае наличия в организме раковых клеток, человек увидит на ноге или руке синяки. Более того, Доманьский рассказывает своим клиентам в интернет-магазине, что тимьян якобы может "удалить раковые клетки" в течение семи дней.

Стоит отметить, что в профиле Доманьского в Facebook также появляется и другой спорный контент. Кандидат от "Конфедерации" предостерегает от "смертельного воздействия" технологии 5G и продвигает контент, выступающий против вопроса прививок, в том числе обязательных. Кандидат также неоднократно призывал прекратить помощь Украине. Доманьский заявил, что в Сейме хотел бы использовать свои "знания и опыт предпринимателя" для содействия ведению хозяйственной и сельскохозяйственной деятельности в Польше и содействия естественным методам обработки растительными веществами.

Еще один скандальный кандидат от "Конфедерации" – Ришард Зайончковский – третий в списке Конфедерации в округе №6. Его предвыборная риторика также содержит много антиукраинской пропаганды. Так же, как и Доманьский, это кандидат пугает поляков опасностью вакцин и мобильной связи 5G.

Однако в его перечне "опасных для здоровья" вещей также есть WI-FI. Зайончковский ничем не выделяется от других кандидатов от "Конфедерации" и повторяет массу бреда о "смертельности" от интернета и любит теории заговора.

К слову, лидер партии "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштоф Босак недавно пытался оправдываться по телевидению за абсурдные идеи своих кандидатов. Он признал, что высказывания Доманьского, Зайончковского и других кандидатов неадекватны, но выдал, что ему нужно быть "чем-то наполнить списки". Также лидер политической силы заявил, что таких кандидатов поставили на непроходные места, однако и это оказалось ложью. Например, Доманьский и Зайончковский в проходной части списков и с большой вероятностью могут получить депутатский мандат.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил, почему отказался приезжать в Украину на Совет министров ЕС. По его словам, он отклонил приглашение из-за спада польско-украинских отношениях.

Ранее сообщалось, что по итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся в Словакии 30 сентября, правительство страны с большой вероятностью может возглавить лидер партии Smer-SD ("Курс – Словацкая социал-демократия") Роберт Фицо, известный своей антиукраинской и пророссийской риторикой. Он обещает прекратить военную помощь Украине и выступает против вступления Украины в НАТО.

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