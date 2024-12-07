Перешел по ссылке: во Франции хакеры взломали личный телефон министра иностранных дел

Хакеры попытались взломать личный телефон министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Это произошло в четверг, 5 декабря.

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Сообщается, что 25 ноября министр получил ссылку, отправленную на его телефон приложением Signal. Чиновник перешел по этой ссылке, однако заподозрил попытку взлома и проинформировал об этом случае службы МИД. Об этом пишет Le Parisien.

При определенных условиях путем простого открытия перехваченной ссылки на смартфоны могут установить два вида шпионского программного обеспечения – Predator и Pegasus. Отмечается, что в случае с Барро первоначальные проверки телефона не обнаружили взлом или установку шпионских программ на устройстве.

"Без детальной технической информации в настоящее время невозможно узнать, было ли перехвачено сообщение, полученное Барро, злым намерением или же имело шпионскую цель. Такие программы как Signal, WhatsApp и Telegram регулярно используются мошенническими сетями для крупных кампаний по краже банковских данных или идентификаторов", – сказано в статье.

В 2021 году журналисты выяснили, что несколько французских министров, а также президент Эммануэль Макрон были мишенями программного обеспечения Pegasus.

А за последний месяц несколько французских парламентариев стали жертвами кампании, базирующейся на рассылке сообщений в Telegram и использовании поврежденных ссылок. Технические данные позволяют предположить, что это была кампания, имевшая преступное намерение. Расследование по этому поводу начал специализированный отдел парижской прокуратуры.

"Отправка этой ссылки может быть связана с попыткой кражи личных данных, которая также была направлена против Барро. Министр иностранных дел Бахрейна недавно получил сомнительное сообщение, якобы отправленное от господина Барро, и предупредил французские дипломатические службы", – говорится в сообщении.

Однако в МИД Франции отрицают какую-либо связь между этими двумя инцидентами, утверждая, в частности, что даты не совпадают.

Как сообщал OBOZ.UA, в США считают, что китайские хакеры могут заранее готовить кибератаки на сети американской критической инфраструктуры, вероятно, готовясь к конфликту между двумя странами. В частности, они работают над доступом к важнейшим объектам инфраструктуры.

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