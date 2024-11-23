Нацелились на критическую инфраструктуру: в США обвиняют китайских хакеров в подготовке к кибератакам

В Соединенных Штатах Америки считают, что китайские хакеры могут заранее готовить кибератаки на сети американской критической инфраструктуры, вероятно, готовясь к конфликту между двумя странами. В частности, они работают над доступом к важнейшим объектам инфраструктуры.

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Об этом сказала исполнительный директор Киберкомандования Вооруженных сил США Морган Адамски во время конференции Cyberwarcon, передает Reuters. По ее словам, цель этих действий – получить преимущество в случае прямого конфликтов между Пекином и Вашингтоном.

"Цель связанных с Китаем киберопераций – получить преимущество при возникновении масштабного кризиса или конфликта с США", – сказала Морган.

Как говорится в материале, американские чиновники неоднократно предупреждали об угрозах со стороны китайских хакеров, которые могут использовать свои возможности для разрушительных атак в критический момент.

Заявление Адамски последовало после разоблачения масштабной хакерской атаки на американские телекоммуникационные компании, к которой были причастны хакеры, связанные с Пекином. В ФБР заявили, что операция, известная под названием Salt Typhoon, содержала похищение данных о звонках, компрометацию коммуникаций топ-чиновников обеих основных предвыборных кампаний перед выборами 5 ноября, а также доступ к телекоммуникационным запросам правоохранительных органов.

Адамски заверила, что в Штатах провели "глобально синхронизированные действия", направленные на то, чтобы остановить китайские кибероперации.

Как сообщал OBOZ.UA, США обвинили шестерых россиян в кибератаках на компьютерные системы правительства Украины накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Пятеро обвиняемых – офицеры российского ГРУ.

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