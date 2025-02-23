Пентагон опроверг заявление Трампа об израсходованных на Украину 350 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала российско-украинской войны Вашингтон оказал помощь Киеву на сумму 350 млрд долларов. Однако в Пентагоне отметили, что озвученные Трампом данные о помощи значительно превышают реально потраченные суммы.

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Министерство обороны США и межведомственная наблюдательная группа утверждает, что с момента вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".

По информации межведомственной наблюдательной группы, отвечающей за представление отчетов Конгресса, около 58 миллиардов долларов из 183 было потрачено в США. В свою очередь в Пентагоне подтвердили, что США направили Украине военную помощь на 65,9 миллиарда долларов, и еще 3,9 миллиарда долларов, которые Конгресс санкционировал в виде военной помощи Киеву, остаются неизрасходованными.

При чем почти 60 млдр из этой суммы были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности либо путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность.

В свою очередь после заявлений американских властей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общая стоимость войны с февраля 2022 года составила около 320 миллиардов долларов. При этом глава государства уточнил, что 120 млрд – средства украинских налогоплательщиков, а 200 миллиардов – помощь Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Напомним, президент США Дональд Трамп озвучил свои требования по Украине и ее ресурсам. Он заявил, что США хотят получить компенсацию за финансовые расходы, направленные на поддержку Украины в войне.

Ранее сообщалось, что в команде президента США Дональда Трампа заявили, что он очень уверен в своей способности заключить соглашение с Россией по поводу прекращения "конфликта" в Украине. Настолько, что в Вашингтоне надеются, якобы трехлетняя война может завершиться "уже на следующей неделе".

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