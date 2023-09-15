Пентагон: КНДР станет соучастником убийства украинцев, если передаст России оружие

В министерстве обороны США в очередной раз предостерегли Северную Корею от передачи вооружения стране-агрессору России. Там заявили, что КНДР таким образом станет соучастником преступлений Москвы и убийств украинцев.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 14 сентября. Она сказала, что Россия остается в изоляции на фоне неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину.

Сингх отметила, что любое потенциальное предоставление Северной Кореей боеприпасов для оккупационной российской армии превращает КНДР в соучастника убийств.

В то же время, в США пока не видели, чтобы Москва и Пхеньян после встречи российского диктатора Владимира Путина и Ким Чен Ина объявили об официальном соглашении, однако Пентагон следит за ситуацией.

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"Россия сейчас находится в достаточно отчаянном положении и ищет поддержки со стороны Северной Кореи", – сказала Сингх.

Отметим, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов накануне заявил, что Северная Корея еще полтора месяца назад начала передавать России боеприпасы. В частности, оккупационные российские войска получили от Пхеньяна снаряды для пушек и РСЗО "Град".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 13 сентября провел переговоры с Путиным в России. В США уверены, что они обсуждали поставки боеприпасов из Северной Кореи для армии РФ. Ким со своей стороны стремится получить от России гуманитарную помощь и некоторые военные технологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии обратились к Ким Чен Ину с призывом прекратить переговоры с Путиным о возможных поставках оружия РФ для дальнейшего продолжения войны в Украине. Кремль фактически изолировал себя от всего цивилизованного мира и вынужден был привлекать таких изгоев.

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