Пенс предложил отстранить Трампа по недееспособности

Вице-президент США Майк Пенс рассматривает возможность использовать 25-ю поправку к Конституции Соединенных Штатов для отстранения от власти президента Дональда Трампа. Таким образом, он может временно перенять полномочия главы государства.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, решение может быть принято в ближайшие дни. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента из-за его недееспособности.

Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году после убийства президента Джона Кеннеди. Она направлена на разрешение ситуаций, когда болезнь или смерть не дают главе государства ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Теоретически, поправку можно использовать против президента, который находится в здравом уме, но не хочет уходить с поста.

В команде Пенса считают, что объявление недееспособности президента может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

Однако, если поведение Трампа "станет еще менее предсказуемым", то вице-президенту придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.

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