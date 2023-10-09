Сын Трампа заявил, что через 2 дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины: его поставили на место

Сын скандального политика Дональда Трампа также выступает с неоднозначными заявлениями. Он сказал, что видео событий в Израиле больше, чем с войны в Украине.

Об этом Дональд Трамп-младший заявил в социальной сети Х. Платформа GeoConfirmed уже ответила сыну экс-президента США.

"Как это возможно, что я за несколько часов увидел больше видео из этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года?" – удивляется сын бывшего президента США.

Глобальная геолокационная платформа GeoConfirmed ответила ему, что за более полутора лет насобирала не менее 23 тысяч видео о войне в Украине.

Видео дня

"Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите", – говорится в сообщении.

Также GeoConfirmed добавила карту, где у каждой иконки есть видеоматериал с гиперссылкой на то, что произошло в том или ином районе. Кроме того, 8 октября платформа опубликовала сообщение, где заявила, что за последние 10 дней на карте появилось 378 подобных геолокаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября спикера Палаты представителей Штатов Кевина Маккарти досрочно уволили с должности. Отставку спикера инициировали из-за его договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США.

Дональд Трамп в случае избрания президентом США может ослабить санкции против России. Он также, вероятно, постарается замедлить поставки оружия Украине.

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