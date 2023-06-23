Пегов, Медведев и другие: под 11-й пакет санкций ЕС попали известные роспропагандисты
Евросоюз ввел санкции против ряда российских пропагандистов и так называемых военкоров. Ограничения предусмотрены 11-м санкционным пакетом, введенным 23 июня.
В список попало еще 71 физическое лицо из РФ, сообщается на сайте Европейского совета. "Это хорошо, но пропагандистов гораздо больше и нужны дополнительные санкции против других. Должны также говорить о таких ограничениях для них, которые не будут давать возможности даже отдыхать в ЕС. Работаем дальше", – прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В частности, под санкции попал Андрей Медведев – член "рабочей группы специальной военной операции", заместитель председателя Московской думы и заместитель гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Также в "черный список" ЕС попали:
– Евгений Поддубный – член "рабочей группы специальной военной операции", "военкор" ВГТРК,
– Сергей Карганов – российский политолог, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ,
– Семен Пегов – российский военный блогер, руководитель пропагандистского ресурса WarGonzo,
– Александра Костерина (Кошарницкая) – первый заместитель гендиректора, главный редактор НТВ,
– Ольга Белова – пропагандистка телеканала ВС РФ "Звезда",
– Андрей Кондрашов – первый заместитель гендиректора ВГТРК,
– Михаил Леонтьев – пропагандист "Первого канала",
– Рифат Сабитов – заместитель гендиректора ВГТРК,
– Виктор Синеок – корреспондент и обозреватель "Известий",
– Борис Яновский – пропагандист и генеральный продюсер "Звезды",
– Антон Златопольский – первый заместитель гендиректора ВГТРК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России. Кроме усиления противодействия обходу санкций, запрещен импорт российской нефти в Европу по северной ветке трубопровода "Дружба", а также расширен список подсанкционных компаний. Также были усилены транзитные ограничения.
– Внедрение этого пакета блокировали Венгрия и Греция. Они выдвигали требования исключить свои компании из международного списка спонсоров войны, куда их внесла Украина.
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