Пашинян предложил обменять своего сына на всех военнопленных в Армении

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил обменять своего сына Ашота на всех армянских военнопленных, остающихся в заключении в Азербайджане. С этим он обратился к президенту соседней страны Ильхаму Алиеву, подчеркнув, что заявление является официальным, а не сделанным на эмоциях.

Предложение Пашиняна обменять собственного сына на военнопленных прозвучало 8 июня в ответ на упреки и критику экс-президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, пишет "Спутник Армения". Так, ранее Саргсян заговорил об обмене Ашота Пашиняна на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.

И.о. премьер-министра Армении обвинил бывших президентов страны в сутенерстве и торговле людьми. Он также предложил "Сержику" и "Робику" лично вести переговоры по обмену Ашота.

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"Тебе [Саргсяну], как официальному сутенеру в течение многих лет и специалисту по траффикингу, говорю – согласен. И говорю Алиеву официально – предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально.

Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз к месту", – эмоционально заявил политик.

Он добавил, что ждет реакции на свое предложение. Кроме того, Пашинян предупредил, что в Армении будет политическая вендетта и кадровая чистка, а "выбросит за шкирку" он тех глав общин, которые допустят нарушения во время досрочных парламентских выборов.

На своей странице в Facebook 8 июня Ашот Пашинян написал, что в любой момент "готов выехать в Азербайджан при условии возвращения армянских военнопленных".

"Некоторые политические круги манипулируют этой темой и считают, что для нас семья – это красная линия в рамках услуг, оказываемых родине. Где Республика Армения – там родина и будущее. У нас нет красных линий, мы готовы сражаться, умирать, жертвовать собой", – завил парень.

"Пусть делают это, иначе их речи и выражения будут просто дешевым шантажом", – обратился парень к экс-президентам страны.

Отметим, что сын Пашиняна в июле 2018 года по собственному желанию отправился на военную службу в Нагорный Карабах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

25 апреля Пашинян объявил о своей отставке. Его увольнение было согласовано президентом и до назначения нового главы правительства Пашинян останется исполняющим обязанности.