ПАСЕ приняла резолюцию, признавшую Путина диктатором

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, признающую главу России Владимира Путина диктатором, а саму страну-агрессор – диктатурой. Также в организации призвали все страны выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать российского лидера.

Соответствующее решение было поддержано всеми 43 участниками на заседании в пятницу, 13 октября. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, кроме этого, в ПАСЕ призвали все страны после истечения президентского срока Путина (март 2024 года) считать его нелегитимным лидером и остановить все контакты с ним.

"Это решение принято единогласно! Чтобы вы понимали, какие настроения в ПАСЕ! Путин, ты убийца, преступник и диктатор. С днем рождения, ху*ло. Работаем дальше!" – прокомментировал Гончаренко.

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Он добавил, что в резолюцию были поданы его поправки, и все они проголосованы в ПАСЕ. В частности, о том, что в РФ отсутствует политическая культура, что привело к пассивности и фактическому отсутствию гражданского общества. Также нардеп указал, что ограниченная реакция международного сообщества устанавливает прецедент для стран, где нет устойчивой практики демократии, что диктатура – это нормально.

"Это очень опасно. Так произошло в Беларуси, когда в 2020 году власть сохранил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко", – отметил он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Россия использует акты агрессии против суверенных наций как стратегию для повышения внутреннего имиджа лидера, и примерами этого являются чеченские войны конца 1990-х годов, влияние РФ в регионе Приднестровья Молдовы и российская агрессия против Грузии в 2008 году.

"Очень важное решение принято только что в ПАСЕ! Еще раз показывает, что ничего не будет забыто и за все придется отвечать диктаторам", – подытожил Гончаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 13 октября, ПАСЕ признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, искусственно организованным советской властью. На решение отреагировал президент Владимир Зеленский, назвав его еще одним шагом по восстановлению исторической справедливости.

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