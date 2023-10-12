ПАСЕ признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа: Зеленский отреагировал

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в среду, 12 октября, проголосовала за признание Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. Он был искусственно организован советской властью.

Как отметила народный депутат Украины, заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, "за" было отдано 73 голоса. Против проголосовал только один депутат – Мирослав Вуйчич из Боснии и Герцеговины.

Видео дня

"Ассамблея решила признать Голодомор актом геноцида, направленным на уничтожение украинской нации, языка и культуры. Еще один голос в поддержку Украины на международной арене", – отметила парламентарий.

По ее словам, ПАСЕ приняла резолюцию под названием "Обеспечение справедливого мира в Украине и длительной безопасности в Европе". Этот документ поддерживает все ключевые международные инициативы Украины: Формулу мира, создание спецтрибунала для осуждения российской агрессии, Крымскую платформу.

Кроме того, в ПАСЕ признали "выборы" и референдумы, организованные государством-агрессором Россией на временно захваченных территориях Украины, как "использование политических свобод в военных целях". Также организация осудила решение Москвы выйти из "зернового соглашения".

В тексте резолюции говорится, что достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира означает признание характера, масштаба и тяжести преступлений, совершаемых Россией. В документе отмечается, что отвратительный характер некоторых преступлений, включая депортацию украинских детей и сексуальное насилие, а также риторика властей свидетельствуют о попытке РФ уничтожить украинскую нацию, развязав войну-геноцид.

"Эта целенаправленная политика является трагическим напоминанием о предыдущей попытке уничтожения украинской государственности – Большой голод (Голодомор), 90-я годовщина которого будет чествоваться в ноябре 2023 года", – сказано там.

На решение ПАСЕ отреагировал глава украинского государства Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинскому народу. Президент отметил, что это еще один шаг для восстановления исторической справедливости.

"Благодарю всех членов ПАСЕ, которые проголосовали за такое признание. Справедливость всегда сильнее", – подчеркнул он.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что такой шаг является важным и учитывая то, что ПАСЕ также призвала все парламенты государств-членов Совета Европы и другие парламенты сделать так же.

"Это верно с моральной, исторической и политической точек зрения", – написал министр в соцсети Х (ранее известной как Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, все большее число государств присоединяется к инициативе по признанию Голодомора геноцидом украинцев как нации властями Советского Союза. В июне единогласное решение о принятии соответствующей декларации утвердил парламент Хорватии.

Еще раньше геноцидом события в Украине 1932-1933 годов назвали депутаты Словакии, а Лондон с такой инициативой выступил еще в мае этого года.

Сенат Италии и палата представителей Нидерландов признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа в июле 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!