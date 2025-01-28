'Закрывать глаза нельзя': Украина будет настаивать на полном обжаловании полномочий грузинской делегации в ПАСЕ

Вся украинская делегация в ПАСЕ выступает за полное обжалование полномочий делегации Грузии в Ассамблее. Частичная ратификация покажет слабость Совета Европы и даст "зеленый свет" режиму Иванишвили.

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Об этом заявила народный депутат Евгения Кравчук. Она рассказала Укринформу, что происходило в первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Наша позиция, украинской делегации, очень четкая. Это обжалование должно быть полным, и мы будем через правки, через коммуникацию с репортером по этому вопросу настаивать именно на том, чтобы Ассамблея заняла честную позицию, а не закрывала глаза", – сказала Евгения Кравчук.

Однако некоторые члены ПАСЕ хотят смягчить решение по грузинской делегации, не ограничив ее права полностью, а дать время до апреля.

"Есть мнение, что депутаты могут не ограничивать все полномочия полностью, а дать грузинам какое-то время до апреля. Такая частичная ратификация даст "зеленый свет" для режима Иванишвили. Именно об этом нам говорят представители общественных организаций Грузии и оппозиционные политики, приехавшие на ассамблею участвовать в заседаниях разных политгрупп", – рассказала депутат.

Решение о частичном ограничении прав лишь покажет слабость Совета Европы. Это позволит преступным властям Грузии манипулировать общественным мнением на каналах, подвластных правящей партии "Грузинская мечта", подчеркнула нардепка.

"Поэтому сейчас зависит от текста резолюции, от тех формулировок, которые председатель Мониторингового комитета, латвийская депутат Занда Калнина-Лукашевица использует для аргументации всех нарушений прав человека, избиений, давления на медиа и других преступлений власти", – пояснила Кравчук.

Как сообщал OBOZ.UA, одной из интриг текущей сессии ПАСЕ станет решение о признании полномочий грузинской делегации, в состав которой вошли исключительно представители правящей партии "Грузинская мечта". Полномочия новой делегации Грузии оспорили другие делегаты Ассамблеи. Мониторинговый комитет ПАСЕ в течение суток должен изучить ситуацию и представить свое заключение на рассмотрение сессионного зала.

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