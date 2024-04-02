'Партнерство процветает': в Пентагоне заявили, что КНДР продолжает поставлять оружие России

В министерстве обороны США полагают, что Северная Корея продолжает поставлять оружие стране-агрессору России. Их партнерство "продолжает процветать".

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга в понедельник, 1 апреля. "Мы оцениваем, что партнерство (между Пхеньяном и Москвой – Ред.) и дальше процветает, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России", – сказала она.

В обмен на военную помощь Россия КНДР получила от нее "разнообразное" вооружение. В то же время Сингх не смогла поделиться информацией о недавних поставках оружия от Северной Кореи для РФ.

Она добавила, что Россия тянется к таким партнерам, как Северная Корея и Иран, чтобы продолжать получать поддержку, необходимую для ведения войны в Украине. "И, знаете, мы продолжим поддерживать Украину, сколько это будет необходимо", – подчеркнула представитель Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация применила право вето в Совбезе ООН для блокирования работы Комитета санкций против Северной Кореи по договоренности с Пхеньяном. Это была часть соглашения, в результате которого Москва получила от КНДР оружие для ведения войны против Украины, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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