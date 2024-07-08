Партия Ле Пен присоединилась к группе Орбана в Европарламенте: что это значит

Депутаты ультраправой французской партии "Национальное объединение", лидером которой является пророссийский политик Марин Ле Пен, присоединились к группе "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте. Она была создана премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого также считает другом российского диктатора Путина.

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Такое решение было принято евродепутатами на встрече в понедельник, 8 июля, передает издание Рolitico. Как отмечается, 30 членов партии Ле Пен стали самой большой национальной делегацией в группе "Патриотов".

В то же время ее президентом избрали формального лидера "Национального объединения" Жордана Барделла. Вице-президентом "Патриотов за Европу" стала представительница партии Орбана "Фидес" Кинга Гал, а генеральным секретарем – Филипп Клейс, ранее занимавший аналогичную должность в другой ультраправой группе "Идентичность и демократия".

Как пишут журналисты, таким образом группа "Патриоты за Европу" стала третьей по величине в Европейском парламенте. В нее теперь входят 84 депутата из 12 стран.

Кроме "Национального объединения" и "Фидес", в группу также входят партии "Лига" (Италия), "Vox" (Испания), "Chega" (Португалия), ANO (Чехия), "Христианско-демократическая народная партия" (Венгрия), Австрийская ультраправая партия свободы (FPÖ), "Партия за свободу" (Нидерланды), бельгийская "Vlaams Belang" и другие.

В конце июня стало известно, что Орбан нашел союзников и планирует создать в Европарламенте ультраправую группу. 30 июня он вместе с лидером ультраправой Австрийской партии свободы Гербертом Киклем и бывшим премьером Чехии Андреем Бабишем объявили о создании новой правой группы в ЕП.

Как сообщал OBOZ.UA, на парламентских выборах во Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен финишировало только третьим. Первое место получили левые из "Нового народного фронта", второе – сторонники президента Макрона.