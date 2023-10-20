Партия Дуды наняла советников Орбана для помощи в предвыборной кампании – СМИ

Польская провластная партия "Право и справедливость" еще летом наняла советников премьера Венгрии Виктора Орбана для помощи в предвыборной кампании. Их идеей было сосредоточиться на теме мигрантов и провести референдумы в день выборов.

Однако советники Орбана просто не учли специфику польских выборов и общественных настроений. Об этом пишет польское издание Polityka, ссылаясь на несколько источников, связанных с предвыборным штабом партии "Право и справедливость" (ПиС).

Издание отмечает, что венгерские советники в польской провластной партии появились в июне, когда с должности главы предвыборного штаба ушел евродепутат Томаш Поренба, а свое влияние на кампанию усилил премьер Матеуш Моравецкий.

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По информации источников издания, венгерские советники не появлялись физически в штабе "ПиС", но "оказали большое влияние на ход кампании".

"Они делали, что хотели... Они утверждали, что все, что нам нужно сделать, это перевести то, что сработало для них, в нашу стратегию, и мы выигрываем. Они просто не учли специфику польских выборов и общественных настроений", – рассказал один из собеседников издания из предвыборного штаба ПиС.

В частности, именно венгерские советники будто бы предложили сместить фокус предвыборной кампании партии на тему мигрантов, а также подбросили идею с проведением референдума о "принудительном переселении беженцев" именно в день выборов.

Идея сочетания референдума с выборами была копией того, что Орбан сделал в Венгрии на парламентских выборах. В апреле 2022 года он в четвертый раз подряд победил.

"Венгры, как и поляки, бойкотировали референдум. Разница состоит в том, что это помогло Орбану и "Фидесу" мобилизовать электорат, а ПиС выиграла в процентах, но не набрала достаточное количество мест и должна отказаться от власти", – отмечает издание.

Кроме того, с советами венгров якобы связано и решение активно атаковать лидера польской оппозиции Дональда Туска.В Венгрии им удалось последовательно атаковать Джорджа Сороса во время парламентских выборов, благодаря чему "Фидес" смог мобилизовать свой электорат.

Однако в Польше это не сработало. Напротив, нападки на Туска еще больше мобилизовали сторонников оппозиции.

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