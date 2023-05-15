Парламентские выборы в Турции: какие результаты показала партия Эрдогана

Согласно промежуточным результатам голосования в Турции "Народный альянс" во главе с "Партией справедливости и развития" (AKP или AK Parti) действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на парламентских выборах получает 50,32%. По состоянию на вечер воскресенья, 14 мая, обработано уже 87% бюллетеней.

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Такие данные публикует издание Daily Sabah. Альянс Эрдогана объединяет четыре политсилы. Согласно подсчетам, AKP пока получает 35,92%, "Партия националистического движения" – 10,55%, "Партия благоденствия" – 2,83%, "Партия большого единства" – 1,02%.

Отметим, что главный конкурент Эрдогана Кемаль Киличдароглу был выдвинут совместно шестью оппозиционными партиями "Национального альянса". Сам он представляет Национально-республиканскую партию.

"Национальный альянс", который поддерживает Киличдароглу, согласно 87% обработанных бюллетеней, получает 34,65% голосов.

На третьем месте оказался "Альянс труда и свободы", возглавляемый прокурдской Народно-демократической партией (НДП), – 9,67%.

Таким образом, согласно промежуточным результатам выборов, Альянс Эрдогана обеспечил себе 325 мест, Альянс Киличдароглу, предварительно, 214, а Альянс свободы – 61.

Всего в парламенте Турции 600 депутатских мест. За них борются 24 политические партии и 151 независимый кандидат. До нынешних выборов 53,7% парламента составляли члены "Народного альянса", 33,9% – "Национального альянса".

Отметим, что Турции 14 мая, также прошли также выборы президента. Голосование завершилось в 17:00 (по Киеву и по местному времени).

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган баллотируется уже на третий срок. Его главный конкурент – лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу. Соперники идут практически наравне. Если никто из них так и не получит большинство голосов, второй тур состоится 28 мая.

По состоянию на 23:12 по результатам обработки 89,24% бюллетеней, по данным Anadolu Эрдоган набрал 49,94%, а Киличдароглу – 44,30%. Все детали выборов в Турции – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случает поражения Эрдогана на президентских выборах в Турции государство-террорист Россия может потерять важное экономическое и дипломатическое партнерство. От исхода выборов зависит посредническая роль Турции в сложных и напряженных отношениях между Западом и Кремлем.

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