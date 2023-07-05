Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию спонсором терроризма, а ЧВК 'Вагнер' – террористами: что это значит

Во вторник, 4 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ признала стране-агрессору Россию государством – спонсором терроризма. Российскую ЧВК "Вагнер" признали террористической организацией.

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Об этом в Facebook сообщила Евгения Кравчук, заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". В целом в ОБСЕ пришли к выводу, что терроризм представляет одной из самых больших угроз международному миру и безопасности.

"Действия "Группы Вагнера" от имени российского правительства могут быть справедливо охарактеризованы как террористические (подчеркивая, что президент РФ лично признал, что "Группа Вагнера" была "полностью финансирована" государством)", – говорится в сообщении.

Теперь государства-члены ОБСЕ должны принять меры против ЧВК "Вагнер" и ее аффилированных структур. В частности, они также должны быть объявлены террористическими организациями.

Также страны, являющиеся членами ОБСЕ, призывают ужесточать международные нормы, четко определяющие:

– террористический характер "Группы Вагнера" и ее действий;

– ответственность Российской Федерации как страны-спонсора данной террористической организации;

– недопустимость вовлечения таких субъектов в межгосударственные отношения.

"Впервые именно такая формулировка закреплена в официальном документе международной организации! (Раньше ПАСЕ назвала режим в РФ террористическим). Надеюсь, что это решение станет катализатором признания государства-агрессора спонсором терроризма не только в США, но и во всем мире. Ведь терроризм не должке оставаться без внимания и справедливого наказания", – добавила Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали длительные дебаты.

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