Парламент Венгрии планирует провести голосование за вступление Швеции и Финляндии в НАТО: названа дата

Венгрия последней из стран-членов ЕС должна ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Обсуждение этого вопроса начнется спустя семь месяцев после блокирования страной процесса.

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Так, вступление Швеции и Финляндии в Альянс появилось в повестке дня венгерского парламента на следующую среду, 1 марта. Об этом сообщает венгерское издание HVG.

В этот день начнутся общие дебаты по поводу правительственных предложений о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

"Поэтому окончательного голосования можно ожидать только на следующей неделе", – сказано в сообщении.

Отмечается, что правительство Виктора Орбана представило соответствующие законопроекты еще в середине июля 2022 года. Однако парламент, в котором у правящей партии "Фидес" есть большинство в две трети голосов, с тех пор не представил эти документы, чтобы депутаты могли обсудить и утвердить их.

"Если оппозиционные партии бесчисленное количество раз настаивали на принятии решения и пытались ускорить процесс, "Фидес" никогда это не поддерживала", – говорят в СМИ.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что парламент ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале 2023 года. Этот вопрос должен был войти в повестку дня первой парламентской сессии этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. На данный момент этого не сделали только две страны – Венгрия и Турция.

– Финляндия готова вступить в НАТО, не дожидаясь, пока Турция одобрит такое решение для Швеции. Однако, по словам министра обороны Финляндии Микко Саволы, он хотел бы, чтобы обе скандинавские страны стали членом Альянса.

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