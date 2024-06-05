Испания сделала шаг к признанию Голодомора геноцидом украинцев: что происходит

Комитет иностранных дел парламента Испании одобрил резолюцию, призывающую правительство признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов актом геноцида и публично почтить память его жертв. Этот документ является первым шагом к признанию Испанией этого ужасного преступления, совершенного против украинцев советским режимом.

О принятии резолюции сообщил сайт Сената Испании. Отмечается, что во время голосования поддержали документ 29 членов парламентского комитета, "против" проголосовали 4 парламентария, еще 1 - воздержался.

Резолюция также призывает правительство Испании "решительно и четко" осудить вторжение России в Украину, требовать немедленного прекращения этой военной агрессии, поддерживать предоставление материальных ресурсов, включая военные, логистическую поддержку, обучение и тренировки, которые Испания может предоставить в координации с европейскими и международными партнерами. легитимную защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, документ требует признать и осудить насильственное перемещение и депортацию украинских детей и сотрудничать с другими международными партнерами для их возвращения в Украину.

Отметим, что в настоящее время 29 стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. А Декларацию, осуждающую Голодомор в Украине, подписали 55 стран ООН. Ее инициировала украинская делегация к 90-й годовщине трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.Испания предоставит Украине помощь на сумму 1 млрд евро в этом году и на 5 млрд евро к 2027 году.

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