Парламент Германии одобрил жесткую резолюцию по ограничению миграции: что она предусматривает

Немецкий Бундестаг принял предложенную оппозиционным Христианско-демократическим союзом (ХДС/ХСС) резолюцию по усилению борьбы с нелегальной миграцией. Среди прочего документ призывает к полному отказу уже на границах искателям убежища в Германии.

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Резолюцию поддержали 348 депутатов, против проголосовали 345, еще 10 воздержались. Как отмечает вещатель страны Tagesschau, принять документ помогли голоса ультраправых из "Альтернативы для Германии" и либералов из "Свободной демократической партии".

Резолюция предусматривает введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которых власти обязали покинуть страну. Также документ требует, чтобы мигранты из числа нелегалов и "лица, находящиеся в группе риска", которые должны покинуть страну, содержались под стражей неопределенный срок, пока они не покинут страну добровольно или пока не будет осуществлена депортация.

Резолюция сформулирована в достаточно жестких тонах, однако она носит сугубо декларативный характер. Но законопроект, в котором будет учтено подавляющее большинство из предложенных мер, Бундестаг будет рассматривать уже в пятницу, 31 января.

По словам пока еще действующего канцлера Олафа Шольца, все указанные в резолюции предложения противоречат законодательству ФРГ и ЕС. Он также подверг критике документ с точки зрения экономики страны.

"Ни одна экономика стран ЕС не зарабатывает на открытых границах и открытом рынке так, как мы", – в частности, сказал он.

Напомним, что один из авторов указанной резолюции, лидер ХДС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания его на должность среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны в Украине. Он также пообещал продолжить поддержку Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия – чрезвычайно важная страна в процессе помощи Украине. Поэтому стабильность и покой внутри государства требуются не только немцам, но и украинцам. В то же время сегодня у нашего главного европейского партнера политический кризис, из-за чего страну ждут досрочные выборы в Бундестаг 23 февраля 2025 года.

О нынешних вызовах Германии эксклюзивно OBOZ.UA рассказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд.

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