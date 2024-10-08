Парламент Франции не будет рассматривать импичмент Макрона: помешала позиция Ле Пен

Во вторник, 8 октября, конференция президентов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента Франции) приняла, что процедура импичмента Эммануэля Макрона не будет включена в повестку дня пленарного заседания. Ее отклонили главы трех групп президентской коалиции, а также правых республиканцев и UDR (Союз правых за республику). В то время как лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен воздержалась, чем "спасла" Макрона от рассмотрения вопроса.

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Об этом пишет Le Monde. Издание отмечает, что этим принятым решением конференция президентов ставит точку в процедуре импичмента Эммануэля Макрона.

"Эммануэлю Макрону не придется выдерживать дебаты в парламенте по поводу его опасного и нестабильного поведения после парламентских выборов", – заявила лидер ультралевых в парламенте Матильда Пано после результатов голосования.

Отставки президента Эммануэля Макрона требовала ультралевая партия LFI (La France insoumise, в переводе "Непокоренная Франция". – Ред.). На конференции все главы левых политических групп – социалистической, экологической, коммунистической и LFI проголосовали за обсуждение текста документа об импичменте.

Однако против выступили главы трех групп президентской коалиции, а также президенты Республиканских правых и Союза правых за республику. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен воздержалась.

По мнению ультралевых, именно позиция Ле Пен спасла президента от рассмотрения вопроса.

"Поскольку четыре левые группы проголосовали "за" эти дебаты, то именно Ле Пен определенным образом спасла г-на Макрона от импичмента", – отметила лидер ультралевых Матильда Пано.

Ультралевые назвали "скандальным" то, что Ле Пен "пришла на помощь президенту", а также критиковала "мятежного" депутата Клеманса Гетте во время дебатов в Национальном собрании по импичменту.

Решение конференции президентов Национальной ассамблеи окончательно останавливает процедуру, инициированную в начале сентября LFI. Однако, как отмечают журналисты, ее шансы на успех и так были практически нулевыми, поскольку для импичмента президента необходимо большинство в две трети голосов как в Национальной ассамблее, так и в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции ультралевая партия La France insoumise инициировала процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Причиной стал отказ Макрона назначать премьер-министром кандидата от блока левых партий Люси Касте.

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