Парламент Армении ратифицировал Римский статут: это обязывает страну выполнять решение МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Во вторник, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Заседание прошло со скандалом – оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" бойкотировали обсуждение вопроса и покинули зал.

Об этом сообщило издание Trend News Agency. Причиной, вероятно, стал тот факт, что ранее МИД государства-террориста России предупредил Армению, что ратификация ею Римского статута будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

Следует отметить, что Ереван подписал Римский статут в 1999 году, однако правительство направило в парламент проект ратификации только 1 сентября 2023 года.

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Напомним, ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения решила полностью ратифицировать Римский статут МУС. По его словам, это никак не связано с отношениями государства со страной-агрессором Россией, однако такой шаг станет важным сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Как известно, все ратифицировавшие Римский статут страны в соответствии с ордером Международного уголовного суда обязаны задержать президента России Владимира Путина, если тот окажется на их территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Международный уголовный суд в Гааге объявил о выдаче международного ордера на арест президента России Владимира Путина. Сейчас у российского президента официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

– В то же время в Госдепе США сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин может быть арестован в то время, когда он является президентом государства-агрессора России. Пока он возглавляет РФ, трибунал вряд ли возможен.