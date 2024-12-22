Папа Римский вспомнил об Украине и помолился за 'рождественское перемирие' по всему миру. Видео

В канун Рождества, в воскресенье, 22 декабря, Папа Римский Франциск упомянул об Украине. Во время молитвы он призвал мир к "рождественскому перемирию".

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Об этом сообщает Vatican News. Он вспомнил о "страдающей Украине, которая и дальше страдает от обстрелов городов".

"Обстрелы иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и раздастся рождественская коляда! Молимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире", - призвал Папа Римский.

Папа Франциск также выразил обеспокоенность ситуацией в Мозамбике.

"Я постоянно с вниманием и беспокойством слежу за новостями, поступающими из Мозамбика, и хочу возобновить этому любимому народу мое послание надежды, мира и примирения. Молюсь, чтобы диалог и поиски общего блага, подкрепленные верой и доброй волей, возобладали над недоверием и раздором", – сказал он.

Несколько дней назад Папа Римский снова решил выступить миротворцем и "примирить" украинский народ с представителями государства-агрессора России, ведущего против Украины полномасштабную войну уже почти три года. Он заявил, что россияне и украинцы должны "прийти к взаимопониманию".

Ранее также разразился скандал из-за интервью, в котором понтифик сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры с Россией. После скандала в Ватикане объяснили, что Франциск имел в виду не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

Министерство иностранных дел тогда вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса. В ведомстве заявили, что в Украине не ожидали такого от главы Святого Престола.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане Папа Римский Франциск назвал войну в Украине "позорной катастрофой для всего человечества". Однако он не вспомнил, кто именно ее вызвал и должен нести ответственность.

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