Папа Римский во время молитвы снова вспомнил Украину и призывал к миру

Папа Римский Франциск во время воскресной встречи в Ватикане с паломниками в который раз вспомнил Украину. Он также призвал молиться о мире.

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Об этом сообщает Vatican News. Понтифик также отдельно упомянул ситуацию в Газе, откуда поступают "очень серьезные и болезненные" новости о гражданских, подвергающихся бомбардировкам и обстрелам.

"Не будем забывать о наших братьях и сестрах, которые страдают из-за войны, в Украине, в Палестине и Израиле, как и в других зонах конфликта", - отметил Папа Франциск.

Понтифик также упомянул тысячи мигрантов, пытающихся пересечь джунгли Дарьена между Колумбией и Панамой, указывая на то, что часто речь идет о "семьях с детьми, которые решаются на опасные маршруты, обманутые теми, кто лживо обещает им короткий и безопасный путь. , которые подвергаются жестокому обращению и ограблениям", а многие "теряют в этих джунглях жизнь".

"Нужны совместные усилия стран, которых это напрямую касается, и международного сообщества, чтобы не допустить, чтобы эта трагическая действительность осталась незамеченной, и чтобы вместе дать гуманитарный ответ на нее", – добавил он.

Папа Франциск также не обошел вниманием, что в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день солидарности с больными проказой.

"Поддерживаю всех, кто участвует в спасении и социальной реинтеграции людей, пораженных этой болезнью, которая, хоть и идет на убыль, до сих пор остается одной из тех, что вызывает наибольший страх и поражает самых бедных и маргинализированных людей", - сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск также осудил гибель в бушующих в Украине войнах, секторе Газы и Йемены, тысяч детей. Однако уже традиционно он не назвал виновных в этих смертях.

Напомним, ранее стало известно, что 9-летний мальчик, потерявший маму и получивший ожоги из-за российского удара по Виннице, встретился с Папой Римским. Маленький Рома из Львова подарил Франциску памятный браслет и получил благословение от понтифика.

Также сообщалось, что еще в сентябре 2023 епископы УГКЦ посетили в Ватикане Папу Римского. Во время аудиенции они заявили понтифику, что определенные его высказывания болезненны для украинского народа.