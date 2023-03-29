Папа Римский срочно госпитализирован в больницу: что известно о состоянии понтифика. Фото

Вечером 29 марта Папа Римский был срочно госпитализирован в больницу Джемелли в Риме. Причиной госпитализации называют респираторную инфекцию.

Видео дня

Об этом сообщила итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. Отмечается, что госпитализация продлится несколько дней.

Издание отмечает, что Франциск прибыл в больницу на карете скорой помощи. У него были проблемы с сердцем и дыхательная недостаточность.

Согласно сообщению прессслужбы Ватикана, Понтифик страдает "респираторной инфекцией (за исключением инфекции Covid 19), которая потребует нескольких дней соответствующей медицинской терапии в больнице".

В последние дни Франциск жаловался на определенные трудности с дыханием. В частности, Папа начал ощущать боль в груди сразу после общей аудиенции на площади Святого Петра, когда он уже находился в своей резиденции Casa Santa Marta. Его личная медсестра Массимилиано Страппетти посоветовал ему обратиться в кардиологическое отделение для обследования.

Анализы показали респираторную инфекцию. Болезнь считается не вызывающей беспокойства. Компьютерная томография грудной клетки Понтифика дала отрицательный результат, что также оценивается медиками, как хороший знак.

Недавно 86-летний Франциск дал интервью на швейцарском телевидении, и его спросили, как он себя чувствует после десяти лет понтификата.

"Я стар. У меня меньше физического сопротивления, колено наносит физическое страдание, даже если оно сейчас хорошо заживает", – сказал Папа Римский.

В жизни Франциска были проблемы со здоровьем. В возрасте 21 года из-за тяжелой пневмонии ему удалили верхнюю долю правого легкого. Уже в старшем возрасте у него развился радикулит, а несколько лет назад он пережил операцию по удалению катаракты.

Около года Понтифик также страдает от боли в коленях, из-за чего он вынужден передвигаться в инвалидной коляске или с помощью тростинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский заявил о готовности посетить Киев, но с условием, что посетит также и Москву.