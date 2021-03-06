Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака: о чем говорили

Папа римский Франциск 6 марта в ходе визита в Ирак встретился с великим аятоллой Али ас-Систани, который является одним из духовных лидеров шиитов.

Встреча прошла за закрытыми дверями в городе Эн-Наджаф. Основной темой обсуждения стало положение подвергавшегося преследованию христианского меньшинства в Ираке, сообщает Associated Press.

Отмечается, что это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса.

Так, он указал на недопустимость религиозных войн, цитирует ТАСС. Со своим обращением понтифик выступил в ходе межрелигиозной встречи.

"Миру не быть до тех пор, пока будут сохраняться альянсы против кого-то, потому что альянсы друг против друга лишь множат разногласия. Для мира не нужны ни победители, ни победившие, но братья и сестры, которые, несмотря на недопонимание и раны прошлого, двигаются навстречу друг другу. Вознесем молитву за мир на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии", – сказал Франциск.

Понтифик подчеркнул, что наивысшее оскорбление Бога – это ненависть к ближнему. Он призвал уважать свободу совести и свободу вероисповедания, назвав их основополагающими правами.

"Враждебность, экстремизм и насилие не порождаются религиозной душой. Это предательство религии. И мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией. И нам необходимо разрешить эту проблему", – сказал Папа римский.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Папа Римский Франциск прибыл в Ирак с историческим визитом, который стал первым с начала пандемии коронавируса и первым в эту страну. После прилета он направился в президентский дворец, где понтифика встретили национальными танцами.