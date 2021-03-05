Папа Франциск впервые прибыл в Ирак: его встретили танцем. Фото и видео исторического визита

Папа Римский Франциск прибыл в Ирак с историческим визитом, который стал первым с начала пандемии коронавируса и первым в эту страну.

После прилета он направился в президентский дворец, где понтифика встретили национальными танцами. У самолета его приветствовал премьер-министр Мустафа аль-Кадими, пишет NPR (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На борту самолета, на котором прилетел глава католической церкви, находилась его свита, личная охрана и около 75 журналистов.

Из аэропорта в президентский дворец он отправился на черном BMW в сопровождении полицейских и служб безопасности. Всего для защиты Франциска задействовали около 10 тысяч человек. По данным СМИ, по стране понтифик будет передвигаться на самолете, вертолете и, возможно, бронемашине.

В рамках визита, который продлится четыре дня, Франциск встретится с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий.

Также запланировано посещение города Мосул, что на севере страны, где Папа Римский встретится с местными христианами и помолиться о жертвах войны с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Папа Римский предупредил о новом всемирном потопе, который произойдет, если человечество продолжит игнорировать глобальное потепление.