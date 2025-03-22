Папа Римский наконец-то возвращается в резиденцию в Ватикане: когда его выпишут из больницы
Больше пяти недель Папа Римский Франциск провел в римской больнице им. Агостино Джемелли, откуда он будет выписан уже в воскресенье, 23 марта. Медики утверждают, что окончательно вылечили понтифика от пневмонии, но осталось другое инфекционное заболевание. Поэтому Папе, хоть он и возвращается в свою резиденцию в Доме святой Марты, понадобятся еще два месяца отдыха.
Об этом сообщил руководитель его медицинской группы, профессор Серджио Альфьери. Он подчеркнул, что тяжелая респираторная инфекция "стала самым серьезным кризисом здоровья понтифика", и Папе "потребуется много времени", чтобы полностью вылечиться.
Таким образом, по словам профессора, понтифика "назначена два месяца покоя". Врачи уточнили, что Святейшему Отцу "запрещено проводить встречи с большими группами людей или встречи, требующие особого труда".
За все время борьбы Франциска и врачей с двойной пневмонией понтифик перенес четыре острых респираторных кризиса. Две из них, по словам Серджио Альфьери, были критическими, и Папе угрожала смерть. В настоящее время понтифик не болеет пневмонией, но не вылечился от "сложной инфекции", включающей несколько микроорганизмов, сказал врач.
Как сообщал OBOZ.UA, в окружении Папы предположили, что понтифику придется "заново научиться говорить" после столь длительной борьбы с респираторной инфекцией. Это косвенно подтвердил и доктор.
"Нужно время, много времени, прежде чем его голос вернется в то состояние, которое было раньше", – сказал он.
В свою очередь глава службы здравоохранения Ватикана доктор Луиджи Карбоне сказал, что за Папой, когда он вернется в свою резиденцию в Ватикане, весь указанный двухмесячный срок будет ухаживать за медсестрой. Он добавил, что понтифик появится на публике в воскресенье, чтобы благословить людей из окна своей больничной палаты перед выпиской.
В указанный двухмесячный срок входят 8 и 20 апреля. Ранее на эти даты была запланирована встреча Папы с британским королем Чарльзом и многолюдное празднование Пасхи в Ватикане соответственно.
В Ватикане пока не определились по поводу этих дат.
88-летний Папа Римский находится в больнице с 14 февраля. У понтифика была диагностирована "двусторонняя пневмония, которая нуждается в дальнейшей фармакологической терапии".
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