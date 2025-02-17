Папа Римский Франциск продолжает лечение в стационаре: что известно о состоянии понтифика

Папа Римский Франциск продолжает лечение в римской больнице им. Агостино Джемелли, где он находится уже четвертый день. Ему был поставлен диагноз полимикробной инфекции дыхательных путей.

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Это заставило врачей изменить терапию и госпитализировать Святейшего Отца. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

"Понедельник, 17 февраля – это четвертый день госпитализации Папы Франциска в римской больнице им. Агостино Джемелли, где ему диагностирована инфекция дыхательных путей. В первой половине дня прессслужба Святого Престола распространила сообщение, в котором говорится, что "результаты обследований, проведенных за последние несколько дней и сегодня, показали полимикробную инфекцию дыхательных путей, что обусловило дальнейшее изменение терапии", – говорится в сообщении.

Медики отмечают сложную клиническую картину, требующую дальнейшего лечения в условиях стационара. Температура Папы стабилизировалась, однако продолжается курс лечения.

"Все проведенные на сегодняшний день обследования свидетельствуют о сложной клинической картине, которая будет нуждаться в соответствующем лечении в условиях стационара", – добавили в пресс-службе.

Пресс-секретарь Маттео Бруни сообщил, что Папа Франциск вчера вечером – уже в третий раз попавший в больницу – "хорошо отдохнул, провел спокойную ночь, а сегодня утром он позавтракал, как и в предыдущие дни", а также посвятил время чтению газет.

"Терапия продолжается естественным образом", – добавил Бруни.

Папа Франциск попал в больницу 14 февраля после того, как долго лечил бронхит дома. Однако обследование показало, что у него есть инфекция дыхательных путей, из-за чего было решено провести госпитализацию. В последние несколько дней состояние понтифика улучшилось.

Учитывая продолжение лечения была отменена общая аудиенция, запланированная на 19 февраля. В воскресенье Папа не смог провести традиционное молитвенное поклонение "Ангел Господень", но принял Святое Причастие и следил за Святой Мессой по телевидению.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Франциск в воскресенье, 9 февраля, не смог завершить проповедь из-за состояния здоровья. Как отмечают в Ватикане, после этого "рабочие встречи в течение недели понтифик проводил в Доме святой Марты, а не в Апостольском дворце".

Напомним, что ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов, потому что, по словам понтифика, "прощение – это самая важная из вещей".

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