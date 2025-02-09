Вспомнил об Украине: Папа Римский не смог завершить проповедь из-за проблем со здоровьем

Папа Римский Франциск не смог завершить проповедь в воскресенье, 9 февраля, из-за состояния здоровья. Ему помешали проблемы с дыханием на фоне тяжелой формы бронхита.

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В проповеди понтифик упомянул об Украине. Подробности сообщает ANSA.

В воскресенье, 9 февраля, на площади Святого Петра Папа Римский произносил проповедь по случаю Юбилея вооруженных сил, полиции и сил безопасности. Однако лично он прочел только ее начало. Далее же текст произносил архиепископ Диего Равелли, магистр Папских литургических церемоний.

"Сейчас я извиняюсь и прошу помощника продолжить читать, потому что мне тяжело дышать", – сказал 87-летний Франциск, ныне лечащий тяжелую форму бронхита.

В этой проповеди Папа Римский призвал военных и силовиков не забывать о целях их службы: "способствовать жизни, спасать жизнь, всегда защищать жизнь".

"Будьте бдительны против соблазна культивировать дух войны; будьте бдительны, чтобы не соблазниться мифом силы и грохотом оружия; будьте бдительны, чтобы не заразиться ядом пропаганды ненависти" – подчеркнул он.

В речи к паломникам-силовикам из более сотни государств, Папа Римский назвал военных "служителями безопасности и свободы народов" и подчеркнул, что они должны осуществлять законную самооборону, однако не служить инструментом достижения доминирования над другими народами.

Также понтифик призвал верующих молиться за мир в странах, охваченных войнами. Молитвы он просил преподносить, в частности, и за "страдающую Украину".

"Пусть повсюду умолкнет оружие, и пусть будет услышан крик просящих мира народов", – подчеркнул Папа Римский Франциск.

Напомним, ранее Папа Римский призвал украинскую молодежь простить своих врагов, потому что, по словам понтифика, "прощение – это самая важная из вещей".

Также он призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной. Он считает, что необходимо достичь справедливого и крепкого мира, а для того, чтобы "открыть дверь к переговорам", нужна смелость.

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