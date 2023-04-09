Папа Франциск в пасхальной речи вспомнил мир для Украины, но не забыл и Россию

Папа Римский Франциск выступил перед католиками с праздничной речью в честь празднования Воскресения Господнего. Он упомянул всех страждущих, несчастных и обделенных, помолился за Украину в огне войны, а также обратился к высшим силам о российских гражданах.

Видео дня

Полную речь пасхальной проповеди опубликовал сайт Ватикана. Ключевым посланием понтифика традиционно стал мир во всем мире.

"Помоги дорогому украинскому народу на пути к миру и вылей пасхальный свет на народ России. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и сотвори, чтобы пленные смогли вернуться цели и здоровы к своим семьям", – призывает Папа.

Кардинал также воззвал за международных лидеров, которые имеют инструменты к прекращению войн на земле. Он убежден, что мир страдает от бездействия честных порядочных людей, без их вмешательства прольется еще немало крови.

"Молимся за тех, кто потерял родственников и друзей и остался без дома: пусть же они получат утешение от Бога и помощь от семьи народов", – сказал Франциск, обращаясь к прихожанам второй по величине христианской конфессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, кардинал из Ватикана заявил, чтоготов поехать в Киев, но при условии, что он также поедет в Москву. Франциск хочет предложить президенту Зеленскому и кремлевскому диктатору Путину "службу мира" с целью прекращения войны.

Накануне этого заявления Франциск обозначил, что война России против Украины – "мировая". По его убеждению, сейчас она достигла глобальных масштабов и не завершится в ближайшее время.

"Я не вижу конца в ближайшее время, потому что это мировая война. Не будем забывать об этом. Многие руки мешают котел войны. Это всемирно", – высказался понтифик.