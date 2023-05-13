Палестина и Израиль договорились о прекращении огня после серии ракетных ударов: все подробности. Фото

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня после серии ракетных ударов. Перемирие вступило в силу в 22:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу).

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Об этом сообщает ARAB NEWS и CNN. Египет, который выступил посредником в прекращении огня, призвал все стороны придерживаться соглашения.

"В свете соглашения палестинской и израильской сторон Египет объявляет о прекращении огня между палестинской и израильской сторонами. Обе стороны будут соблюдать прекращение огня, которое будет включать в себя прекращение обстрела гражданских лиц, домов, прекращение обстрела отдельных лиц сразу после вступления в силу прекращения огня", – говорится в тексте соглашения.

При этом даже когда перемирие было заключено, обе стороны продолжали вести огонь, и на юге Израиля звучали предупредительные сирены, а израильские военные объявили, что они нанесли удар по шести оперативным командным пунктам "Исламского джихада".

Ракета, выпущенная из Газы, убила палестинца, работавшего в Израиле, и серьезно ранила еще одного, заявили в субботу медицинские органы Израиля, поскольку трансграничный огонь практически не ослабевает.

Инцидент произошел, когда израильские военные обстреляли цели в Газе в субботу, а палестинские боевики выпустили новые ракеты.

Израиль нанес последний раунд авиаударов рано утром во вторник, объявив, что он нацелен на командиров "Исламского джихада", которые планировали атаки в Израиле.

В ответ поддерживаемая Ираном группировка выпустила сотни ракет, отправив полтора миллиона израильтян в бомбоубежища.

За пять дней кампании Израиль убил шесть высокопоставленных командиров "Исламского джихада" и уничтожил ряд военных объектов, но в результате авиаударов также погибло не менее 10 мирных жителей, включая женщин и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 мая авиация Израиля также нанесла удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа. В результате атак были убиты трое высокопоставленных командиров, которые несли ответственность за недавний ракетный обстрел Израиля;

– 2 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа. Так Иерусалим ответил на атаки исламистов группировок ХАМАС и "Исламский джихад". Воздушные силы Израиля атаковали военный пост, склад оружия, места производства вооружения и учебный центр ХАМАС.

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