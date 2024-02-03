Палата представителей США на следующей неделе проголосует за помощь Израилю без Украины, – спикер Джонсон

На следующей неделе Палата представителей США проголосует за помощь Израилю без помощи Украины. Спикер Майк Джонсон заявил, что этот шаг необходим, чтобы быстро оказать помощь Израилю в его борьбе с ХАМАС в секторе Газа, поскольку сейчас нет времени рассматривать пакет, который сочетает в себе помощь Украине и Израилю с положениями по обеспечению безопасности на границе между США и Мексикой.

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Об этом пишет Bloomberg. Обнародованный в субботу законопроект об Израиле является последним признаком того, что республиканцы в Палате представителей готовы отложить принятие мер по оказанию помощи Украине на неопределенный срок из-за споров по поводу миграционной политики США.

Помощь Израилю гораздо более популярна среди членов Республиканской партии Палаты представителей, чем помощь Украине.

Законопроект включает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч", средства на военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах. В нем не будет компенсирующего сокращения расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов, который был принят Палатой представителей вопреки возражениям демократов.

В целом законопроект направлен на удовлетворение потребностей США в военном финансировании для наращивания операций на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующего военного вторжения Израиля в сектор Газа, который контролируется ХАМАС.

Как известно, республиканцы потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе с Мексикой. Из-за споров относительно необходимых мер в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования Украины на 61 млрд долларов.

В Белом доме заявили, что уже не имеют денег для военной поддержки Украины до принятия решения Конгрессом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Конгрессе США продолжаются споры, из-за которых задерживается одобрение пакета помощи Украине. Глава демократического кокуса Палаты представителей Пит Агилар заявил, что республиканцы отказываются от двухпартийного соглашения, которое усилит охрану границы, поддержит Израиль и поможет Украине.

– Накануне в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и в конечном итоге решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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