Озеро в Коста-Рике помогло ученым понять, каким был Марс миллиарды лет назад. Фото

Рядом с вершиной вулкана Поас в Коста-Рике находится одно из самых кислотных озер Земли, ярко-синее и полное токсичных металлов. Ученые утверждают, что необычная среда озера может подсказать, могла ли существовать жизнь на Марсе миллиарды лет назад.

В суровых условиях Лагуна Кальенте температура может колебаться от 100 до 194 градусов по Фаренгейту (38-90 градусов по Цельсию). Об этом говорится в материале CNN (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Частые извержения происходят, когда подземные воды нагреваются в результате вулканической активности, высвобождая взрывы пепла, камней и пара. Тем не менее, согласно многочисленным исследованиям озера и новому исследованию, опубликованному в Frontiers in Astronomy and Space Sciences, микробы нашли способ жить в этой среде, одной из самых враждебных на нашей планете.

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Автор исследования Джастин Ванг, аспирант и научный сотрудник Университета Колорадо в Боулдере, говорит, что открытие показывает, что жизнь сохраняется в самых экстремальных условиях на Земле. К тому же, это позволит узнать больше о других планетах Солнечной системы, в частности, о Марсе.

"Трудно представить что-то более враждебное к жизни, чем ультракислое вулканическое озеро с частыми извержениями. Низкое биоразнообразие в сочетании с многочисленными адаптациями и метаболизмом в нашей выборке предполагает, что в озере обитают узкоспециализированные микробы для такой среды", – говорит исследователь.

По словам исследователей, эта среда может подсказать, как могла существовать жизнь на Марсе миллиарды лет назад и открыть новые места для поиска свидетельств древней жизни на Красной планете.

Генетические адаптации, обнаруженные исследователем и его коллегами, позволяют предположить, что микроорганизмы могли выжить в гидротермальной среде на Марсе, как это происходит в некоторых из самых экстремальных местах на Земле.

Гидротермальные системы обеспечивают тепло, воду и энергию - все необходимое для формирования и развития жизни. В то время как предыдущие марсианские исследования изучали древние источники воды, такие как кратеры и реки, исследователи считают, что места древних горячих источников являются еще одной ключевой целью в поисках внеземной жизни.

"Я думаю, нам нужно изменить то, как мы думаем о жизни в других мирах. Мы должны учитывать уникальную геологическую историю наших внеземных сред и сопоставлять ее с тем, что мы имеем здесь, на Земле. Если реки на Марсе были нестабильны, а горячие источники были обычным явлением, то, возможно, гидротермальная среда - наиболее вероятное место, где жизнь могла существовать", – отметил исследователь.

Напомним, ранее ученые назвали главный недостаток Марса, который обрек его стать бесплодным и мертвым.