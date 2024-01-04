Ответственность за взрывы на кладбище в Иране взяла на себя ИГИЛ: что происходит

Взрывы в городе Керман (Иран) у могилы ликвидированного генерал-майора Касема Сулеймани – командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" – организовала ИГИЛ. Террористическая организация взяла на себя ответственность за произошедшее.

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В результате двух взрывов, прогремевших 3 января на церемонии по случаю годовщины гибели Сулеймани, были убиты по меньшей мере 84 человека (по некоторым данным – больше сотни). The Times of Israel передает, что связанные с ИГИЛ Telegram-каналы обнародовали заявление о своей причастности этому 4 января.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер обвинил в теракте Израиль. Он заявил, что кровь пролили "представители сионистского режима".

Однако в Государственном департаменте США опровергли причастность Штатов или Израиля к нападению.

"Соединенные Штаты не были причастны к этому никоим образом... У нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к этому", – заявлял 3 января представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Напомним, что Касем Сулеймани был ликвидирован в результате авиаудара США в ночь на 3 января 2020 года вблизи аэропорта в Багдаде (Ирак).

Как писал OBOZ.UA:

– 4 января американские военные атаковали штаб-квартиры военизированных образований в столице Ирака в Багдаде. Был ликвидирован лидер проиранского военизированного формирования, обвиняемый в нападениях на силы США в стране.

– В квартале Дахия на юге Бейрута (Ливан) вечером 2 января израильский беспилотник нанес удар по штабу ХАМАС. Подтверждена гибель четырех человек, среди которых Салех Аль-Арури – заместитель главаря ХАМАС Исмаила Хании, считавшийся третьим в иерархии этой террористической организации.

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