'Отступление от демократии': Каллас резко высказалась о решении Грузии прекратить движение в ЕС и пригрозила последствиями

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и новая еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразили разочарование решением Грузии приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Они заявили, что действия официального Тбилиси имеют "прямые последствия" для отношений с Европейским Союзом.

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Общее заявление Кос и Каллас опубликовали в воскресенье, 1 декабря, в первый день своей работы в Еврокомиссии. В ней они выразили сожаление из-за решения правительства Грузии приостановить движение в ЕС.

Этот шаг знаменует "уход от политики всех предыдущих грузинских правительств и европейских стремлений подавляющего большинства грузинского народа, закрепленных в Конституции Грузии", говорится в заявлении.

"Напоминаем, что действия грузинских властей и отступление от демократии привели к де-факто остановки процесса вступления в ЕС уже в июне этого года, и что финансовая помощь от ЕС, которая непосредственно идет в пользу грузинских властей, приостановлена", – заявили должностные лица.

Они также обратили внимание на протесты в Грузии, которые начались после отказа властей от переговоров о вступлении в ЕС и решительно осудили насилие против участников акций.

"Эти действия грузинского правительства имеют прямые последствия для наших отношений. Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от применения силы против мирных протестующих, политиков и представителей СМИ", – говорится в заявлении.

Что касается дальнейших шагов, в ЕС ждут финального отчета ОБСЕ о выборах в парламент 26 октября и подтверждают поддержку грузинского народа и его выбора будущего в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 декабря в Тбилиси, несмотря на силовые разгоны митингующих, начался очередной протест против решения правительства приостановить евроинтеграцию. Шествие протестующих отправилось к зданию Общественного вещателя, требуя отставки его руководства.

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