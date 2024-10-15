Трамп опережает Харрис на досрочном голосовании в 'шатких' штатах: что показали данные опроса

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп опережает представительницу Демократической партии Камалу Харрис по некоторым рейтингам на выборах президента в США. Ныне бывший лидер страны имеет небольшое преимущество над вице-президентом за счет избирателей, досрочно проголосовавших в решающих штатах .

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Их называют "шаткими", поскольку там традиционно кандидаты от обеих политсил имеют примерно равные шансы быть избранными, и именно на эти штаты обычно нацелены избирательные кампании. Такие результаты обнародовал Гарвардский центр американских политических исследований (Harvard CAPS/Harris).

По данным опроса, 48% избирателей, заявивших, что проголосуют досрочно в критически важных "шатких" штатах, избрали Трампа, в то время как 47% приняли сторону Харрис. Еще 5% респондентов заявили, что пока не определились с выбором или еще не голосовали.

Среди всех избирателей в главных "шатких" штатах Трамп поднялся на два пункта, получив 48% поддержки против 46% у Харрис. В то же время из числа избирателей, которые уже проголосовали досрочно по всей стране, Харрис опережает Трампа на восемь пунктов – 51% против 43%. В общем 45% избирателей указали, что проголосуют досрочно, по сравнению с 50% тех, кто планирует голосовать непосредственно в день выборов – то есть через три недели, 5 ноября.

Кроме того, данные опроса указывают, что оба соперника в борьбе за кресло в Белом доме почти на равных соревнуются в штатах Мичиган, Висконсин, Аризона, Пенсильвания и некоторых других. Ситуация же неоднозначна в тех штатах, которые еще колеблятся, чему поспособствовали разные митинги и остановка предвыборной кампании.

По данным The Hill, на национальном уровне совокупность опросов (проведенных изданием и Decision Desk HQНа), показала, что Харрис опережает Трампа на три пункта, имея примерно 50% поддержки против 47%. Но новый опрос Гарвардского центра CAPS/Harris (опрошено 3145 избирателей в период 11-13 октября) свидетельствует, что расстояние сократилось: среди зарегистрированных избирателей вице-президент опережает экс-президента лишь на один пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос The Wall Street Journal показал, что избиратели предпочитают Дональда Трампа в семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов. Но это касается их доверия в плане вопросов войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке, которые обещает республиканец.

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