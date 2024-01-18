Отработают нападение России: НАТО проведет самые масштабные учения со времен холодной войны

Блок НАТО планирует задействовать не менее 90 тыс. военных в крупнейших со времен окончания холодной войны учениях. Главная тема учений – сдерживание агрессии России.

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Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники. По словам издания, "маневры пройдут прямо во дворе Путина" – то есть в Северной Норвегии. Также будут задействованы локации Литвы и Венгрии.

Учения начнутся уже в феврале и будут называться "Стойкий защитник". В частности, будут отрабатываться системы оповещения и развертывания национальных и многонациональных сухопутных сил.

Сценарий обучения – нападение России на территорию страны НАТО. Согласно статье №5 Альянса вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех.

Известно, что Германия задействует в учениях 12 тыс. военных, 3 тыс. транспортных средств и 30 самолетов. От Великобритании будет авианосец и несколько истребителей F-35.

Последние по такому размеру маневры НАТО проводило в 1988 году – в них было задействовано около 125 тыс. воинов. Самые большие за последнее время учения Альянса провели в 2018 году, в них приняли участие не менее 51 тыс. военных. А последние учения НАТО касаемо РФ в качестве потенциального противника проводилось только в 1991 году – по сценарию "возвращение российских войск в Германию".

Как писал OBOZ.UA, война в Украине изменила мировоззрение западных стран. На фоне потенциальной угрозы со стороны России государства-члены НАТО уже начали активно готовиться к возможному военному столкновению и осознали необходимость значительных инвестиций в оборону.

Напомним, что в Давосе во время переговоров Зеленский и Дуда скоординировали позиции накануне саммита НАТО. 75-й саммит лидеров стран НАТО состоится в июле 2024 года в Вашингтоне. В Киеве надеются, что на этой встрече лидеры стран Североатлантического договора предложат "четкий путь" к членству Украины.