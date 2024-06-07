В Германии исчезла 9-летняя девочка из Украины: прокуратура начала расследование против школы

В Саксонии, федеральная земля Германии, правоохранители ищут 9-летнюю девочку из Украины. Валерия вместе с мамой перебралась в ФРГ из-за войны. 3 июня ребенок пошел в школу, но не вернулся домой.

Полиция Саксонии заявила, что прочесывает весь город Дёбельн, где исчезла Валерия, и обратилась за помощью к местным жителям. Также к поискам приобщили спасательных собак, которые ищут девочку в лесах, полях и лугах. Школу обыскали уже несколько раз. В то же время Bild сообщает, что прокуратура начала расследование против образовательного учреждения.

Мама видела Валерию в последний раз утром 3 июня, в понедельник, когда девочка вышла из дома, чтобы пойти на автобус и поехать в школу. В школе в тот день Валерию не увидели, но и не забили тревогу.

После сообщения о том, что прокуратура начала расследование против образовательного учреждения, местные власти заявили, что это нетипичная ситуация для школ Саксонии. Однако педагогов призвали не игнорировать случаи пропуска учениками занятий и своевременно информировать об этом родителей.

Полиция предложила жителям Дёбельна проверить, нет ли розыскиваемого ребенка в их садах, погребах, гаражах, сараях, на чердаках и других хозяйственных постройках. Правоохранители показали фото ребенка и предоставили его приметы.

Девочка около 1 м 40 см ростом, у нее темно-русые волосы средней длины. В последний раз Валерия была одета в фиолетовую футболку, черные джинсы, светло-бирюзовый пиджак и темно-синие туфли, у нее был розовый школьный портфель и прическа-хвостик.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что в 2023 году количество зарегистрированных соискателей защиты в Германии увеличилось, украинцев среди них стало меньше. В течение года украинцев, ищущих защиту в Германии, уменьшилось на 3%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!