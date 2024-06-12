Во время поисков пропавшей 9-летней украинки в Германии нашли тело: личность не подтверждена

В Саксонии, федеральная земля Германии, больше недели продолжаются поиски 9-летней девочки из Украины. 11 июня в лесу близ города Дёбельн полиция обнаружила тело человека. Однако чье это тело, пока неизвестно.

В полиции заявили, что сейчас проверяют, чье тело было найдено. Предоставить какие-либо дополнительные подробности правоохранители отказались из-за "проведения необходимой следственной работы".

Издание Bild сообщает, что сегодня в поисках пропавшего ребенка была задействована "самая большая за неделю поисков группа" – более 400 представителей правоохранителей и экстренных служб Саксонии. Тело неизвестного человека было найдено спустя пять часов после начала поисков.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз пропавшую Валерию видели утром 3 июня. Это была ее мать; девочка вышла из дома, чтобы пойти на автобус и поехать в школу. Но по дороге в школу 9-летняя девочка из Украины бесследно исчезла.

Родители девочки считают, что Валерию похитили. Напомним, что девочка вместе с мамой выехали из Украины в 2022 году из-за войны. А Роман, отец Валерии, остался в Украине и ушел на фронт. В ВСУ ему дали отпуск из-за информации о его дочери, а также разрешили уехать из Украины.

Сейчас Роман ждет соответствующих документов для выезда из Украины. Как пишет Bild, мужчина "твердо верит, что его ребенка похитили". Он обратился к возможным похитителям с просьбой вернуть ребенка.

"Пока я на фронте оберегал спокойный сон украинских детей, моя родная дочь бесследно исчезла. Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению: найдите в себе мужество вернуть нашего любимого ребенка. Я очень надеюсь, что скоро смогу держать свою дочь на руках" , – сказал он.

Роман общался с Валерией и второй дочерью Викой за день до исчезновения ребенка. Девочка получила хорошие оценки в школе и с гордостью рассказывала об этом папе. Потом говорили о летних каникулах и о том, что хотят снова увидеться в Украине.

Учитывая, что за это время девочку так и не нашли, полиция также не исключает, что ребенка похитили. Правоохранители сообщают, что "следственные действия продолжаются по всем направлениям".

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