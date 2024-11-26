Отдельные страны G7 могут 'приостановить' ордер МУС на арест Нетаньяху: какую процедуру придумали

Некоторые страны G7 могут приостановить действие ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Главе израильского правительства хотят предоставить гарантии политической безопасности пока продолжается война в секторе Газа.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке потребуется дальнейшее сотрудничество с Нетаньяху. Об этом сообщает il Messaggero.

Глава итальянского МИД объяснил, что соблюдение международных обязательств должно сочетаться с прагматизмом. Таяни подчеркнул, что арест Нетаньяху не будет способствовать урегулированию войны на Ближнем Востоке, поэтому правительство Италии склоняется к временной приостановке действия ордера на арест политика.

По словам министра иностранных дел Италии, его страна будет добиваться согласования условий, позволяющих Нетаньяху продолжать участие в переговорах без риска ареста. Среди возможных мер предусмотрено предоставление иммунитета и ограничение визитов в Европу.

Напомним, 21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта "за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 8 октября 2023 года до по меньшей мере 20 мая 2024 года".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле решение МУС назвали "темным днем для справедливости, посмешищем". Так на ордер на арест Нетаньяху и Галланта отреагировал президент Израиля Герцог.

Ранее сообшалось, что некоторые страны уже подтвердили готовность выполнить ордер МУС в случае появления Нетаньяху на их территории. В частности, такую готовность засвидетельствовали Великобритания и Канада.