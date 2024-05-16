'Отчаянный шаг': в Британии ответили на высылку их атташе из России

Россия "зеркально" выслала из страны военного атташе при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. В Лондоне ответили на это решение Кремля.

В министерстве обороны Соединенного Королевства назвали такие действия России "отчаянным шагом". Об этом сказал министр британского оборонного ведомства Грант Шеппс в комментарии в соцсети Х.

Он ясно объяснил, в чем разница в действиях российского военного атташе в Британии и английских дипломатов в России.

"Высылка Россией атташе по вопросам обороны Великобритании является отчаянным шагом. В то время как российский военный атташе в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой Путина с нашими дипломатами было то, что они олицетворяли непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом Великобритании и варварского вторжения", – подчеркнул Шеппс.

Напомним, что 16 мая Россия объявила персоной нон-грата военного атташе посольства Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Ему приказали покинуть территорию страны в течение недели.

Как пояснили в МИД РФ, британского дипломата высылают в ответ на решение Лондона о выслании российского атташе по обороне при посольстве РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая Великобритания объявила о высылке российского военного атташе, а также о лишении дипломатического статуса некоторых принадлежащих РФ объектов недвижимости и ограничении срока действия дипломатических виз для представителей РФ. Это решение явилось следствием злонамеренной деятельности России по всей Британии и Европе.

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