От погоды до коронавируса: в США припомнили самые лживые заявления Трампа

Аналитик Дэниэл Дэйл составил список 15 наиболее ярких случаев, когда президент США Дональд Трамп откровенно врал гражданам за время своей каденции.

Топ-15 фактов лжи Трампа опубликовал телеканал CNN. Самый первый случай произошел в день инаугурации в январе 2017 года.

Тогда в Вашингтоне пошел дождь. Однако спустя несколько часов Трамп заявил, что осадки не начинались, пока он не закончил свою речь.

Самой опасной ложью президента США назвали его заявление, что пандемия COVID-19 в стране находится под контролем, несмотря на высокую заразность вируса. Позже он убеждал американцев, что коронавирус "исчезает".

Третьей ложью в списке стала публикация Трампа в Twitter информации о якобы опасности для штата Алабама надвигающегося урагана Дориан. Это противоречило данным метеослужб и они опровергли информацию президента. Однако он не захотел признавать свою ошибку и опубликовал карту ураганов, которую обработали в фоторедакторе.

Наиболее нелепым случаем названо вранье Трампа по поводу якобы звонка от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором тот называл обращение Трампа к бойскаутам "величайшей речью". Однако бойскауты официально подтвердили, что вообще не звонили президенту.

В списке лжи также есть несколько искаженных цитат других политиков, которые меняли суть сказанного. Например, Трамп переврал слова демократа Ильхана Омара, чтобы доказать, что тот якобы поддерживает Аль-Каиду.

Также руководитель США неоднократно заявлял, что до его президентства страна имела торговый дефицит с Китаем более $500 млрд, что не соответствует действительности.

Кроме того, в список лжи попали заявления Трампа о якобы утверждении им программы для помощи ветеранам, что на самом деле является заслугой его предшественника.

Самой "бесстыдной" ложью президента названы его заявления о радикальных взглядах своего соперника по предвыборной кампании 2020 года Джо Байдена. Тут также упоминаются слова Трампа в сентябре 2020 года, что Байден разрушит существующую систему здравоохранения США.

Самой же безумной ложью оказалось утверждение Трампа о том, что шум ветряных мельниц вызывает рак.

Автор списка отметил, что немалая часть лжи президента не имела никакого политического смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США действующего президента Дональда Трампа заблокировали в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. К ним присоединился и сервис Twitch. Глава Белого дома назвал такие действия подрывом демократии.