'Это израильское 11 сентября': посол Израиля в Украине заявил, что ХАМАС напал врасплох

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что ХАМАС напал на его страну врасплох. Он назвал произошедшие события "израильским 11 сентября", сравнив их с величайшим терактом в истории, приведшим к гибели тысяч невинных людей.

Об этом Бродский рассказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, Израиль до сих пор шокирован самым масштабным нападением ХАМАС, но уже перехватил инициативу.

"Израиль до сих пор шокирован, потому что потерять такое огромное количество военных и гражданских людей для такой небольшой страны – это колоссальный шок и колоссальная трагедия. Думаю, еще долго Израилю придется зализывать раны", – сказал посол.

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Он добавил, что ситуацию существенно усложняет то, что в руках ХАМАС все еще находятся, скорее всего, более сотни заложников.

"Особенно учитывая, как чувствительно относятся к этому вопросу в Израиле, а среди заложников есть и женщины, и дети. Это колоссальная травма для Израиля, сравнимая с травмой войны Судного дня. Другое сравнение, которое я видел часто и которое , наверное, имеет право на существование – сравнение с 11 сентября, когда был совершен ужасный теракт против США, что-то такое испытывают в Израиле", – объяснил Бродский.

Он также отметил, что все выводы, в частности, относительно того, почему произошла такая масштабная атака и как ей можно было предотвратить, будут сделаны позже. Сейчас все силы направлены на то, чтобы защитить израильтян и уничтожить инфраструктуру террора в секторе Газа.

"Обсуждение в Израиле идет, общественность ставит вопрос, это нормально, но все выводы о том, как это произошло, будет сделано позже. Сегодня все силы направлены на то, чтобы защитить израильтян и уничтожить инфраструктуру террора в секторе Газа, все мнения израильтян только об этом. Конечно, потом будет расследование произошедшего, будет "разбор полетов", я уверен, что будут сделаны выводы", – резюмировал посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле третий день идет война с палестинскими боевиками ХАМАС. После нападения террористов израильская Армия обороны ЦАХАЛ наносит мощные удары по ХАМАС, стирая с лица земли здания, где размещаются террористы. В израильскую армию мобилизовали 300 тыс. резервистов.

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