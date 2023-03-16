Остин позвонил Шойгу из-за сбитого российским самолетом БПЛА MQ-9 Reaper: в России уже выдали собственную версию разговора

Министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу относительного сбитого над Черным морем американского беспилотника MQ-9. В российском ведомстве уже опубликовали свою версию переговоров.

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Как сообщает CNN, глава Пентагона сказал, что два российских самолета сбросили топливо на американский беспилотник, который "проводил обычные операции" в международном воздушном пространстве. Затем один самолет "ударил наш MQ-9, что привело к крушению". Отмечается, что Россия отрицает, что у нее был прямой контакт с беспилотником.

"Российские самолеты вели себя "опасно, безрассудно и непрофессионально в международном воздушном пространстве над Черным морем", – сказал министр, добавив, что этот инцидент является частью "агрессивного, рискованного и небезопасного" поведения РФ.

Кроме того, на брифинге по итогам встречи "Рамштайн-10" Остин добавил, что во время разговора с Шойгу сказал российскому министру, что США будут и дальше летать там, где разрешают международные законы.

В свою очередь в Минобороны государства-агрессора заявили, что Штаты усилили разведывательную деятельность против интересов РФ, а полеты американских БПЛА у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

"Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно. При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", – заявили в российском ведомстве.

Напомним: 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

Позже стало известно, что российские истребители Су-27 атаковали американский дрон. Но помимо этого, они еще и якобы сливали горючее на БПЛА, пытаясь вывести из строя его датчики.

"Эпизод ошеломил американских военных, которые следили за видеотрансляцией с беспилотника в оперативном центре на авиабазе Рамштайн в Германии", – говорится в материале.

Как сообщило издание CNN, США дистанционно стерли секретное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море. В России уже заявили, что собираются завладеть обломками американского БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным";

– ВСУ также сделали официальное заявление по поводу инцидента с БПЛА в Черном море. В нем отмечается, что российский истребитель задел винт MQ-9, из-за чего американским силам пришлось потопить свой беспилотник в международных водах.

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